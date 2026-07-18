 Лейла Алиева приняла участие в презентации выставки об азербайджанских коврах в Будапеште - ФОТО | 1news.az | Новости
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Лейла Алиева приняла участие в презентации выставки об азербайджанских коврах в Будапеште - ФОТО

First News Media13:10 - Сегодня
Лейла Алиева приняла участие в презентации выставки об азербайджанских коврах в Будапеште - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации выставки "Азербайджанские ковры – от традиции к современному искусству" в Этнографическом музее в Будапеште.

На выставке, организованной по инициативе Лейлы Алиевой, демонстрируются редкие исторические ковры XVII–XX веков, а также традиционные текстильные образцы, национальные костюмы, ювелирные изделия, эскизы ковров и произведения современного искусства.

В экспозиции, открывшейся 25 июня, посетители получают возможность ознакомиться с орнаментами Карабаха, Ширвана, Баку и других исторических регионов, а также с самобытными ковроткаческими традициями, отличающимися высоким мастерством исполнения.

Источник: Report

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