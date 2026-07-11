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Желтое предупреждение: в Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

First News Media19:25 - Сегодня
Желтое предупреждение: в Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

С 12 по 14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер.

Национальная служба гидрометеорологии выпустила желтое предупреждение.

Согласно предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер. В Нахчыванской АР, Шамкире, Гяндже, Дашкесане, Гёранбое, Нафталане, Сиязане, Шабране, Хызы, Хачмазе, Тертере, Барде, Мингячевире, Гаджигабуле, Нефтчале, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Билясуваре и Джалилабаде ожидается восточный ветер.

Скорость ветра составит 13,9-20,7 м/с.

Источник: Report

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