«Back to the USSR»: Гражданам России для выезда из страны придется получать визу

МИД РФ разрабатывает закон о возвращении к существовавшей в СССР практике выездных виз под предлогом усиления "безопасности" граждан за рубежом, пишет Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах и другой источник, близкий к администрации президента.

По словам собеседников канала, предполагается, что в "недружественные" страны россияне смогут ездить только организованными группами не менее 10 человек с сопровождением и по заранее утвержденному маршруту. Индивидуальный туризм в другие страны может быть разрешен - их перечень пока не определен. Но и в этом случае будет требоваться выездная виза. По словам одного из своих источников: "Такого, как сейчас: купил билет и полетел - быть не должно. Государство должно дать разрешение".

Ранее сообщалось, что Россия уже ограничила поездки ученых в "недружественные" страны: Минобрнауки направило федеральным образовательным и научным организациям письмо с требованием "тщательной оценки на предмет возможной политизации" мероприятий в ряде зарубежных стран.

МИД РФ отрицает подготовку к введению выездных виз. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала публикацию "ахинеей" и "классикой иноагентства".

Источник: DW