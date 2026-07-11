Четвертый пакет рассекреченных данных: Пентагон обнародовал новые архивные материалы об НЛО

Американское военное ведомство обнародовало очередную, четвертую по счету часть архивных документов, касающихся неопознанных летающих объектов.

По информации ведомства, размещенной на официальном интернет-ресурсе Пентагона, в межведомственном проекте по публикации рассекреченных материалов задействованы Белый дом, Министерство обороны США, Управление директора национальной разведки, Министерство энергетики, Федеральное бюро расследований (ФБР), Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), а также ряд других государственных структур. В официальном заявлении оборонного ведомства подчеркивается, что раскрытие и публикация дополнительных архивных данных будут осуществляться на регулярной основе.

Настоящая публикация продолжает серию раскрытия военных архивов, начатую весной текущего года. Первый пакет документов о предполагаемых НЛО был представлен Пентагоном 8 мая. Спустя две недели, 22 мая, оборонное ведомство опубликовало вторую часть материалов, куда вошла видеозапись неопознанного объекта в небе над Ираком, сделанная 1 мая 2022 года. В экспертных пояснениях к той записи отмечалось, что в объектив камер, предположительно, попал российский истребитель Су-27 или Су-35. Третий пакет архивных материалов был рассекречен и опубликован месяц назад, 12 июня.