В Баку и в ряде регионов усилится ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах в связи с ожидаемым 19-20 июля ветром объявлено желтое предупреждение.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Джебраиле, Физули, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Нефтчале, Сальяне, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Гяндже в соответствии с желтым предупреждением будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.