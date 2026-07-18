Хакан Фидан обсудит в Катаре безопасность Ормузского пролива

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Катар 19 июля намерен обсудить урегулирование ситуации в Персидском заливе, перспективы обеспечения полной безопасности судоходства в Ормузском проливе и дестабилизирующие действия Израиля.

Об этом ТАСС сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. «В рамках этого визита министр Фидан заявит, что окончательное урегулирование конфликта в Персидском заливе и предотвращение дальнейшей эскалации являются наиболее неотложными приоритетами. Он также обсудит предпринимаемые дипломатические инициативы и посреднические усилия на этом направлении. Фидан подчеркнет необходимость полного обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе», — сообщил источник.

Помимо этого, турецкий министр обратит внимание на «необходимость сохранять бдительность в отношении дестабилизирующей деятельности Израиля» в регионе. Стороны также «поделятся своими оценками ситуации в Газе и событий в рамках реализации мирного плана по Газе».

В контексте двусторонней повестки Фидан планирует обсудить «важность укрепления сотрудничества в области транспортной инфраструктуры, которая приобретает все большее значение для экономической стабильности и энергобезопасности». Он отметит, что «текущие события в регионе еще раз продемонстрировали стратегическую ценность сотрудничества в военной и оборонной сферах» между двумя государствами.