МАГАТЭ расследует информацию об атаке на строящуюся АЭС в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проверяет сведения о ночной атаке на строящуюся атомную электростанцию «Дарховейн» в Иране.

Как сообщает МАГАТЭ в соцсети X, объект находится на начальной стадии строительства и не представляет угрозы радиационного заражения.

В заявлении ведомства отмечается, что в ходе последней инспекции на территории строящейся АЭС не было зафиксировано ядерных материалов, в связи с чем военный удар не создал радиологической опасности. На фоне произошедшего генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз обратился к сторонам конфликта с призывом полностью воздерживаться от ведения боевых действий вблизи любых объектов, имеющих отношение к ядерной деятельности. В агентстве добавили, что находятся в постоянном контакте с иранской стороной и продолжат информировать международное сообщество по мере уточнения данных.

Параллельно с этим Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) выступила с официальным осуждением атаки, возложив ответственность за инцидент на Соединенные Штаты Америки. В сообщении, распространенном со ссылкой на ОАЭИ в Telegram-канале Корпуса стражей исламской революции (КСИР), действия американской стороны названы прямым нарушением норм международного права. Согласно сведениям ведомства, вооруженные силы США нанесли удар по объекту в воскресенье около 03:39 по местному времени. К настоящему моменту официальные данные о масштабах разрушений и материальном ущербе не обнародованы.