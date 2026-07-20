Пашинян похвастался, что прочитал «Евгения Онегина»

Находящийся в отпуске премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что прочитал роман Александра Пушкина "Евгений Онегин".

"Прочитал, завершил роман в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин". А что читаете вы?", - обратился Пашинян к слушателям в рилсе, держа в руках томик из серии "Библиотека всемирной литературы".

Данная серия из двухсот томов выпускалась в СССР в 1967-1977 годах на русском языке.

Пашинян находится в отпуске с 10 по 29 июля.