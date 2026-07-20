В Иране произошло сразу два землетрясения
На западе Ирана произошли два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,9.
Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным специалистов, очаги обоих землетрясений находились на небольшой глубине. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
Кроме того, на юго-западе страны было зарегистрировано более сильное землетрясение магнитудой 5.
Как сообщил Национальный сейсмологический центр Ирана, эпицентр находился в районе города Саланд в провинции Хузестан.
Очаг этого землетрясения залегал на глубине восьми километров. Подземные толчки ощущались в городах Ахваз, Эндимешк и Дизфуль.
Для оценки возможного ущерба и оказания помощи в пострадавший район направлены спасательные отряды Красного Полумесяца.