В Армении выявлены новые факты подкупа избирателей партией Карапетяна

В результате комплексных оперативно-розыскных и процессуальных действий, предпринятых сотрудниками Антикоррупционного комитета и Управления города Ереван полиции МВД Армении, были получены фактические данные о том, что с целью обеспечения максимального количества голосов в пользу партии «Сильная Армения» ее сторонники, по предварительному сговору, пообещали дать предвыборный подкуп группе избирателей общины Масис Араратской области.

Как сообщили армянским СМИ в пресс-службе Антикоррупционного комитета республики, по данному факту в комитете инициировано уголовное производство, задержан ряд лиц, проведены обыски и иные процессуальные действия.