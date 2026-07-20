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В Испании в ходе празднования победы на ЧМ погиб подросток

First News Media11:45 - Сегодня
В Испании в ходе празднования победы на ЧМ погиб подросток

Подросток погиб в Испании во время празднования победы национальной сборной в финале чемпионата мира по футболу.

Трагедия произошла в населенном пункте Сьюдад-Родриго (автономное сообщество Кастилия-и-Леон).

Согласно публикации местной мэрии на странице в Facebook, власти выражают "соболезнования в связи со смертью 13-летнего мальчика". "То, что должно было стать празднованием победы сборной Испании на чемпионате мира, превратилось в трагедию для всего муниципалитета", добавили в мэрии.

По версии газеты El País, молодые люди находились внутри фонтана, празднуя победу, когда часть структуры обрушилась. Полицейские попытались помочь мальчику, но в результате он умер от полученных травм. Еще два человека пострадали.

19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) состоялся финальный матч чемпионата с участием команд Аргентины и Испании. Испанцы выиграли со счетом 1:0 в дополнительное время.

Источник: ТАСС

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