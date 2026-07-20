Трамп заявил, что будет добиваться от Канады компенсации за лесные пожары

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в разговоре с премьер-министром Канады Марком Карни потребовал более активно принимать меры для взятия под контроль ситуации с лесными пожарами в стране, дым от которых ранее окутал ряд крупных городов США.

Американский лидер также не исключил, что будет добиваться от Оттавы выплаты компенсации.

"Я сказал ему: "Вам следует прекратить распространение этих пожаров, которые отравляют нам воздух. Наш воздух отравлен", - сказал американский лидер 19 июля, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном о своем разговоре с Карни. "Нужно прекратить эти пожары. Если мы можем им (Канаде - прим. ТАСС) помочь, мы поможем", - добавил Трамп. "Но, может быть, они должны заплатить нам какое-то возмещение или что-то подобное. Или, может быть, нам следует ввести какие-то пошлины", - подчеркнул он.

Трамп 17 июля пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за ситуации с лесными пожарами, дым от которых в последние дни периодически окутывал ряд крупных американских городов, включая Вашингтон, Нью-Йорк (штат Нью-Йорк), Детройт (штат Мичиган) и Чикаго (штат Иллинойс). Как подчеркнул тогда Трамп, вашингтонская администрация "считает Канаду ответственной за тот факт, что она не содержит должным образом свои леса". По его словам, из-за этого "в США без какой-либо необходимости проникает отвратительный, грязный и вредный воздух".

По последним данным канадских властей, на территории страны примерно 950 лесных пожаров, около 130 из них пока не удается взять под контроль.

Источник: ТАСС