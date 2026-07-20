Иран получил от посредников «некоторые предложения» по разрядке ситуации

Иран получил от посредников предложения по прекращению огня и деэскалации конфликта с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Есть некоторые предложения, мы получили их, но позвольте мне не вдаваться в подробности", - сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос о наличии предложений касательно прекращения огня с США.

Дипломат отметил, что посредники занимаются вопросом деэскалации напряженности, возникшей в июле между Тегераном и Вашингтоном.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

Источник: РИА Новости