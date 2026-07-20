В Греции закрыли турецкие начальные школы. Как отреагировала Анкара?

Анкара осуждает решение Греции закрыть восемь начальных школ турецкого меньшинства в регионе Западная Тракия.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели.

Дипломат отметил, что этот шаг нарушает положения Лозаннского мирного договора.

Греческие власти приняли решение закрыть школы под предлогом недостаточного числа учащихся. В результате общее количество начальных школ для турецкого меньшинства в Западной Тракии сократится до 76.

Кечели также подверг критике создание новых препятствий для зачисления в начальную школу турецкого меньшинства в городе Ксанти. Он отметил, что подобные меры являются «очередным примером систематической политики, направленной на ущемление права турецкого меньшинства Западной Тракии на образование».

«Такого рода дискриминационные решения и действия представляют собой нарушение положений Лозаннского мирного договора», — подчеркнул представитель турецкого внешнеполитического ведомства.

Дипломат призвал Афины выполнять свои международные обязательства в сфере защиты прав меньшинств и фундаментальных прав человека. «Мы вновь призываем Грецию, которая продолжает игнорировать решения международных судебных инстанций, зафиксировавших нарушения прав турецкого меньшинства в Западной Тракии, а также рекомендации ведущих европейских институтов, действовать в соответствии со своими договорными обязательствами в области защиты прав меньшинств и фундаментальных прав человека», — заявил Кечели.

По его словам, Турция и впредь будет решительно поддерживать турецкое меньшинство в Западной Тракии в его борьбе за защиту своих прав и правового статуса.

Источник: Anadolu