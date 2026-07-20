Ереван рассматривает вопрос о выдаче Штатам арестованного в Армении россиянина

Вопрос о выдаче Соединенным Штатам арестованного в Армении Александра Ермакова обсуждается Минюстом республики, сообщили Sputnik Армения в министерстве.

Россиянин Александр Ермаков был задержан в Армении по запросу иностранных компетентных органов в рамках расследования дела о компьютерных махинациях. Он содержится под арестом в следственном изоляторе «Вардашен».

«Минюст рассматривает вопрос о выдаче Александра Ермакова», — заявили в министерстве.

Ранее ряд российских Telegram-каналов сообщил, что житель Омска уже несколько недель находится в одном из армянских СИЗО после задержания в ереванском аэропорту.

Родственники и адвокат утверждают, что Ермакова приняли за другого человека — хакера, находящегося в международном розыске по линии Интерпола по запросу США, с которым у него совпадают имя и фамилия.

При этом источник в правоохранительных органах сообщил, что личные данные арестованного Ермакова полностью совпадают с указанными в анкете разыскиваемого.