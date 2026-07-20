 В Турции раскрыта сеть кибермошенников: задержаны 669 подозреваемых | 1news.az | Новости
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В Турции раскрыта сеть кибермошенников: задержаны 669 подозреваемых

First News Media14:13 - Сегодня
В Турции раскрыта сеть кибермошенников: задержаны 669 подозреваемых

Турецкая полиция провела масштабную операцию против киберпреступности в 39 провинциях страны.

За последние две недели были задержаны 669 подозреваемых, из которых 361 человек арестован, еще 191 находится под судебным контролем.

По данным МВД Турции, злоумышленники создавали фишинговые сайты под видом программы социального жилья TOKİ, выманивая у граждан деньги под предлогом оплаты регистрационных и иных сборов. Кроме того, они получали незаконный доступ к банковским приложениям и игровым аккаунтам, организовывали деятельность нелегальных букмекерских сайтов, обеспечивали переводы денежных средств и рекламировали незаконные азартные платформы.

Следствие также установило, что подозреваемые использовали социальные сети для мошеннических схем, связанных с продажей бытовой техники, инвестициями и совместными проектами, а также были причастны к хранению материалов с сексуальной эксплуатацией детей.

Операция проводилась подразделениями по борьбе с киберпреступностью при координации Генеральной дирекции полиции, прокуратуры и Управления по расследованию финансовых преступлений (MASAK). Власти подчеркнули, что борьба с киберпреступностью будет продолжена по всей стране.

Источник: Anadolu

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