Уставшие от войны жители Газы празднуют триумф Испании на чемпионате мира - ВИДЕО

Палестинцы собрались в кафе лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, чтобы посмотреть финал чемпионата мира по футболу 2026 года, и разразились празднованиями, когда Испания победила Аргентину и завоевала титул.

Трансляция матча подарила местным жителям несколько часов отдыха от тягот войны и трудностей повседневной жизни в анклаве.

Многие в толпе поддерживали Испанию в знак признания ее поддержки палестинского народа.

«Мы собрались вместе, чтобы поддержать Испанию, потому что она на протяжении многих лет поддерживала палестинский народ», — рассказал агентству Anadolu Нуман Абдулла, житель Газы, смотревший матч.

Он отметил, что эта встреча также несла в себе послание мира и солидарности со странами, которые поддерживают палестинцев.

«Мы - народ, который стремится к миру», — сказал Абдулла.

В воскресенье Испания выиграла чемпионат мира по футболу 2026 года, обыграв в финале Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время, и завоевала свой второй титул чемпиона мира после триумфа в 2010 году.

Аргентине же не удалось защитить титул, завоеванный на чемпионате мира 2022 года в Катаре.