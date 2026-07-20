 Комитет госдоходов Армении обвинил  развлекательный комплекс Царукяна в сокрытии налогов  | 1news.az | Новости
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Комитет госдоходов Армении обвинил  развлекательный комплекс Царукяна в сокрытии налогов 

First News Media14:35 - Сегодня
Комитет госдоходов Армении обвинил  развлекательный комплекс Царукяна в сокрытии налогов 

Комитет госдоходов Армении обвинил развлекательный комплекс "Фараон" лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна в сокрытии налогов на сумму в 82 млн драмов ($212 тыс).

В сообщении КГД отмечается, что в результате проведения банкетов в 2025-2026 гг. выручка компании "Онира клаб" (управляющая комплексом и казино "Шангри ла") составила около 300 млн драмов, однако она не была отражена в налоговых отчетах.

В результате, по версии следствия, в бюджет не было выплачено около 82 млн драмов.

Инициировано уголовное производство.

Управляющего крупнейшим в Армении казино компанию "Онира клаб" лишили лицензии еще 22 июня. Причиной были названы неточности, выявленные в ходе проведенной в марте проверки казино.

Ранее Генеральная прокуратура сообщила, что в рамках дела о конфискации имущества незаконного происхождения компания "Араратцемент", принадлежащая Гагику Царукяну, решением Антикоррупционного суда была передана в управление Республике Армения. Решение было принято на основании ходатайства прокуратуры.

Кроме того, здание спортивного комплекса "Мульти Велнес", также принадлежащего Царукяну, перешло на баланс мэрии Еревана.

Прокуратура требует конфискации в пользу государства 75 единиц недвижимого имущества, 42 транспортных средств, долей в 38 компаниях, а также около 106 миллиардов драмов. В мэрии Еревана также сообщили, что здание спортзала "Мульти Велнес", принадлежащее Царукяну, было передано мэрии, поскольку "здание было построено с нарушениями на территории общины".

Источник: "Sputnik Армения"

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