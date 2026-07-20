 В Азербайджане запустят ИИ-сервисы для поиска работы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Азербайджане запустят ИИ-сервисы для поиска работы

First News Media15:30 - Сегодня
В Азербайджане запустят ИИ-сервисы для поиска работы

В Азербайджане планируется создание сервисов на основе искусственного интеллекта для обеспечения занятости ищущих работу и безработных граждан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это отражено в «Плане мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026–2030 годы», утвержденном Распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, в период с 2026 по 2030 год Министерство труда и социальной защиты населения совместно с Министерством цифрового развития и транспорта и Министерством экономики проведет соответствующие мероприятия в этом направлении.

На начальном этапе будут подготовлены предложения по созданию служб занятости на базе искусственного интеллекта. На следующем этапе начнется реализация пилотных проектов.

Согласно Плану мероприятий, итогом проводимой работы должно стать увеличение числа граждан, пользующихся услугами на основе искусственного интеллекта.

Поделиться:
261

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил короля Филиппа VI с победой сборной Испании на ЧМ по ...

Общество

Рашад Азизов о райдере Джеки Чана, деталях съемок «Доспехов Бога» в Азербайджане ...

Общество

В Азербайджане планируют внедрить гибкие модели рабочего времени

Общество

Погода на вторник: В Азербайджане ожидается до 39 градусов тепла

Общество

В Газахе два члена одной семьи утонули в озере

Стало известно о состоянии госпитализированного Наримана Гасанзаде

Рашад Азизов о райдере Джеки Чана, деталях съемок «Доспехов Бога» в Азербайджане и не только - ФОТО

В Азербайджане государство будет оплачивать 70% стоимости услуг частных детсадов

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

В Азербайджане возбуждено дело в отношении компании — владельца платформы Temu

В Баку и на Абшероне ожидаются кратковременные дожди и ночные грозы

Тиктокер Arzum пробыла в больнице 21 минуту: детали приговора

В бакинской клинике провели липосакцию без наркоза - ВИДЕО

Последние новости

В Газахе два члена одной семьи утонули в озере

Сегодня, 17:32

«На все 100%»: Новый премьер Британии пообещал поддерживать Украину

Сегодня, 17:14

Турция заявила, что продолжит строго следовать Конвенции Монтрё по проливам

Сегодня, 17:09

Глава UFC назвал трансляцию финала ЧМ-2026 худшей за всю историю спорта

Сегодня, 17:00

В Испании при праздновании победы в ЧМ два человека погибли, более 80 человек пострадали

Сегодня, 16:55

Стало известно о состоянии госпитализированного Наримана Гасанзаде

Сегодня, 16:50

Рашад Азизов о райдере Джеки Чана, деталях съемок «Доспехов Бога» в Азербайджане и не только - ФОТО

Сегодня, 16:48

В Азербайджане государство будет оплачивать 70% стоимости услуг частных детсадов

Сегодня, 16:44

Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Сегодня, 16:35

Бернэм пообещал вернуть Британии стабильность - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:30

Германия назначила нового посла в Азербайджане

Сегодня, 16:24

Генпрокуратура прокомментировала кадры незаконных операций в эстетическом центре «UĞUR-777» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:10

ХАМАС избрал Халиля аль-Хайю новым лидером движения

Сегодня, 15:55

Сержа Саргсяна отдают под суд за продажу крепости в Гюмри

Сегодня, 15:47

Лига чемпионов: Определились потенциальные соперники «Сабах» в очередном раунде

Сегодня, 15:39

Гянджинский филиал ТуранБанк переехал в новый офис - ФОТО

Сегодня, 15:37

В Азербайджане создадут систему «Электронный атлас профессий»

Сегодня, 15:33

В Азербайджане запустят ИИ-сервисы для поиска работы

Сегодня, 15:30

В Азербайджане обновят программы высшего и среднего специального образования

Сегодня, 15:28

Выжившего альпиниста и тело его 11-летнего сына эвакуировали со склона Эльбруса - ВИДЕО

Сегодня, 15:18
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00