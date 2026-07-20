В Азербайджане запустят ИИ-сервисы для поиска работы

В Азербайджане планируется создание сервисов на основе искусственного интеллекта для обеспечения занятости ищущих работу и безработных граждан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это отражено в «Плане мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026–2030 годы», утвержденном Распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, в период с 2026 по 2030 год Министерство труда и социальной защиты населения совместно с Министерством цифрового развития и транспорта и Министерством экономики проведет соответствующие мероприятия в этом направлении.

На начальном этапе будут подготовлены предложения по созданию служб занятости на базе искусственного интеллекта. На следующем этапе начнется реализация пилотных проектов.

Согласно Плану мероприятий, итогом проводимой работы должно стать увеличение числа граждан, пользующихся услугами на основе искусственного интеллекта.