Запускаются экспресс-маршруты M1–M6: как будет работать транспорт во время ремонта в метро - ФОТО - ВИДЕО
В рамках проекта по разделению линий ЗАО «Бакинский метрополитен» с 15 августа временно приостанавливается движение поездов между станциями «28 Мая» и «Низами».
В качестве поддерживающей меры 6 новых экспресс-маршрутов, организованных Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA), начнут работу с 14 августа.
Напомним, что новые экспресс-маршруты будут курсировать по следующим направлениям:
М1: станции метро «Элмляр Академиясы» - «28 Мая»;
М2: станции метро «Иншаатчылар» - «Низами» - «28 Мая»;
М3: станции метро «20 Января» - «Низами» - «28 Мая»;
М4: станции метро «20 Января» - «Кёроглу»;
М5: станции метро «20 Января» - «Гянджлик»;
М6: станции метро «Элмляр Академиясы» - «Гянджлик».
Кроме того, будет увеличено количество автобусов на 20 регулярных маршрутах (№ 2, 6, 7A, 9, 10, 14, 17, 18, 26, 61, 65, 79, 85, 88, 88A, 93, 133, 165, 199 и 202).
С сегодняшнего дня конечные остановки регулярных маршрутов № 32, 49, 120E и 125, въезжающих в Транспортно-пересадочный узел «28 Мая», изменены и организованы вокруг парка Самеда Вургуна. Так, конечная остановка маршрутов № 32 и 49 определена на улице Дилары Алиевой, а маршрутов № 120E и 125 - на улице Пушкина.