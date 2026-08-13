Запускаются экспресс-маршруты M1–M6: как будет работать транспорт во время ремонта в метро - ФОТО - ВИДЕО

В рамках проекта по разделению линий ЗАО «Бакинский метрополитен» с 15 августа временно приостанавливается движение поездов между станциями «28 Мая» и «Низами».

В качестве поддерживающей меры 6 новых экспресс-маршрутов, организованных Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA), начнут работу с 14 августа.

Напомним, что новые экспресс-маршруты будут курсировать по следующим направлениям:

М1: станции метро «Элмляр Академиясы» - «28 Мая»;

М2: станции метро «Иншаатчылар» - «Низами» - «28 Мая»;

М3: станции метро «20 Января» - «Низами» - «28 Мая»;

М4: станции метро «20 Января» - «Кёроглу»;

М5: станции метро «20 Января» - «Гянджлик»;

М6: станции метро «Элмляр Академиясы» - «Гянджлик».

Кроме того, будет увеличено количество автобусов на 20 регулярных маршрутах (№ 2, 6, 7A, 9, 10, 14, 17, 18, 26, 61, 65, 79, 85, 88, 88A, 93, 133, 165, 199 и 202).

С сегодняшнего дня конечные остановки регулярных маршрутов № 32, 49, 120E и 125, въезжающих в Транспортно-пересадочный узел «28 Мая», изменены и организованы вокруг парка Самеда Вургуна. Так, конечная остановка маршрутов № 32 и 49 определена на улице Дилары Алиевой, а маршрутов № 120E и 125 - на улице Пушкина.