В Азербайджане создадут систему «Электронный атлас профессий»

В Азербайджане будет создана информационная система «Электронный атлас профессий».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в «Плане мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026–2030 годы», утвержденном Распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно Плану мероприятий, основным исполнителем проекта является Министерство труда и социальной защиты населения, а соисполнителем — Министерство цифрового развития и транспорта. В период с 2026 по 2029 год будет изучен международный опыт касательно структуры и содержания «Электронного атласа профессий», на основе чего создадут соответствующую информационную систему.

Согласно документу, после запуска электронного атласа среди участников сфер образования, профессионального обучения и рынка труда будут проведены информационные мероприятия. Кроме того, информационная система будет регулярно обновляться в соответствии с изменениями в перечне и содержании профессий.

Одной из главных целей новой информационной системы является повышение информированности, знаний и навыков безработных и ищущих работу граждан о существующих на рынке труда профессиях, усиление их интеграции в рынок труда и расширение возможностей для построения подходящей карьеры.