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Бернэм пообещал вернуть Британии стабильность - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:30 - Сегодня
Бернэм пообещал вернуть Британии стабильность - ОБНОВЛЕНО

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм взял на себя обязательство добиться стабильности для страны.

"Великобритании необходимо показать всему миру, что мы способны вновь обрести стабильность. Именно в этом заключается наша задача - сделать так, чтобы политика работала, и работала лучше. Я знаю, что люди в нашей стране устали от политики", - заявил Бернэм в своем первом обращении к стране, говоря без написанной на бумаге речи.

"Я вас слышу и хочу быть с вами честен: мы были недостаточно хороши. Нам нужно стать лучше", - заявил Бернэм.

Он пообещал создать "новую политическую и экономическую модель", которая будет по-настоящему рассчитана на решение проблем и будет более децентрализована, а также заявил, что позднее представит десятилетний план реформ. Детали того, за счет чего будут финансироваться изменения, Бернэм пообещал представить уже в самом ближайшем времени. 

Бернем также заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется непоколебимой.

Источник: ТАСС

15:50

Новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. 

Кадры аудиенции, состоявшейся в Букингемском дворце, распространила пресс-служба монарха.

Теперь 56-летний Бернэм направится в расположенную неподалеку премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, где выступит с обращением к жителям Соединенного Королевства. Он стал уже третьим премьер-министром, которого утвердил Карл III, занявший королевский трон в сентябре 2022 года.

Источник: ТАСС

15:42

Кир Стармер сложил с себя полномочия премьер-министра Великобритании в ходе аудиенции с королем Чарльзом III в Букингемском дворце.

Об этом сообщила королевская пресс-служба.

"Достопочтенный член парламента сэр Кир Стармер побывал на аудиенции с королем сегодня утром и подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое Его Величество любезно принял", — сказано в заявлении.

22 июня Стармер сообщил о намерении покинуть посты лидера Лейбористской партии и премьера Великобритании.

Политический кризис разгорелся в Соединенном Королевстве после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее.

Новым премьером станет экс-мэр Большого Манчестера Энди Бернэм, который в ближайшие минуты встретится с Карлом III, чтобы получить мандат на формирование правительства.

Источник: ТАСС

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