Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии.

Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Вооруженные силы Йемена (имеются в виду хуситы - прим. ТАСС) объявляют о запрете на морское судоходство для <...> Саудовской Аравии в соответствии с формулой "осада за осаду". Решение вступает в силу с момента оглашения этого заявления", - написал он в своем телеграм-канале.

В заявлении подчеркивается, что движение оставляет за собой право на "всеобъемлющую эскалацию" в ответ на действия Эр-Рияда. "Вооруженные силы подтверждают свою полную готовность ко всем вариантам развития событий. На любую глупость, на которую пойдет <...> Саудовская Аравия путем эскалации, мы ответим жестко", - отмечается в тексте. Мятежники также призвали своих сторонников к продолжению всеобщей мобилизации.

Источник: ТАСС