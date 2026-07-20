Турция заявила, что продолжит строго следовать Конвенции Монтрё по проливам

Турция с прежней решимостью будет следовать Конвенции Монтрё, регулирующей правила судоходства в зоне проливов.

Об этом говорится в заявлении МИД республики по случаю 90-летия подписания международного акта.

«Конвенция Монтрё по проливам, подписанная 20 июля 1936 года и подтвердившая суверенитет нашей страны над турецкими проливами (Босфор и Дарданеллы), выполняется нашей страной беспристрастно, прозрачно и скрупулезно на протяжении 90 лет. Являющаяся одной из главных гарантий мира, безопасности и стабильности в Черном море, конвенция непрерывно сохраняет свою силу и доказывает ценность как в мирное, так и в военное время. Турция будет продолжать выполнять Конвенцию Монтрё с той же решимостью, что и до настоящего времени», - отмечается в тексте.

Турция неоднократно заявляла, что на основании 19-й статьи Конвенции Монтрё с началом так называемой «специальной военной операции» России против Украины закрыла зону проливов для прохода военных кораблей стран - участниц конфликта и неприбрежных государств, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря.

Источник: ТАСС