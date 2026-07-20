Трагическое ДТП в Сальяне: три человека погибли, четверо пострадали - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Число погибших в результате аварии возросло до трех.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня примерно в 18:00 столкнулись автомобили марок Toyota и «ВАЗ».

В результате ДТП два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы и были госпитализированы. Один из пострадавших скончался в больнице.

Погибшие - жители села Шорсулу Эльнур Фаиг оглу Ахмедов, Илькин Гисмет оглу Гасымов и Низами Гасанага оглу Гасымов.

Пострадали Алифага Эльсевер оглу Гумбатов, Рахмия Рахман гызы Мамедова и Вугар Таир оглу Асадов.

По факту ведется расследование.

20:00

В результате ДТП в Сальяне погибли 2 человека, ещё четверо получили ранения.

Как сообщает АПА, пострадавшие в результате столкновения автомобилей Toyota и ВАЗ были доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

Сотрудники МЧС извлекли из автомобиля ВАЗ и передали по назначению тела двух погибших.