 В четырех районах Баку будут локальные перебои со светом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В четырех районах Баку будут локальные перебои со светом

First News Media08:35 - Сегодня
В четырех районах Баку будут локальные перебои со светом

В Ясамальском, Низаминском, Сабаильском и Сураханском районах Баку будут локальные перебои в подаче электроэнергии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены в связи с плановыми ремонтными работами.

Так, на время упомянутых мероприятий с 10:00 до 13:00 не будет света у части абонентов на улицах Тебриза Халилбейли, Льва Толстого, Мирзы Ибрагимова, Сулеймана Тагизаде, Хыдыра Мустафаева, Хагана Дадашова, Мирзы Джаббара Мамедзаде, Аббаса Мирзы Шарифзаде, Мамеда Шарифа Гамидова, Исрафила Мамедова, Ислама Сафарли, Алевсата Гулиева, Али Асланова и Башира Сафароглу в Ясамальском районе.

Ограничения с 10:00 до 14:00 будут введены на улице Явера Сафарова в Низаминском районе, а также на улице Ровшана Гёюшова в поселке Зых Сураханского.

Кроме того, перебои в электроснабжении возникнут с 10:00 до 12:00 на улицах Гюльбалы Алиева и Буньяда Сардарова в поселке Баилово Сабаильского района.

"После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".

Поделиться:
284

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Берлине с председателем Восточного комитета ...

Мнение

Слово, которое слышат: новый вес Азербайджана в ближневосточном уравнении

Общество

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ФОТО

Общество

В четырех районах Баку будут локальные перебои со светом

Общество

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ФОТО

В четырех районах Баку будут локальные перебои со светом

В Азербайджане трехлетний ребенок погиб под сенокосилкой, которой управлял отец

Число погибших в ДТП в Сальяне достигло четырёх - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Генпрокуратура прокомментировала кадры незаконных операций в эстетическом центре «UĞUR-777» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане возбуждено дело в отношении компании — владельца платформы Temu

В бакинском поселке море окрасилось в коричневый цвет - ВИДЕО

Ещё на одной территории столицы начался масштабный снос — Владельцам недвижимости выплачивают компенсации

Последние новости

Турция продолжает переговоры с третьими странами по вопросу С-400

Сегодня, 09:40

Стало известно, сколько заработали финалисты ЧМ-2026

Сегодня, 09:35

Слово, которое слышат: новый вес Азербайджана в ближневосточном уравнении

Сегодня, 09:27

Эксперт Тарас Кузьо: Изменение конституции Армении гарантировало бы долгосрочный мир, и ЕС в этом должен оказать поддержку

Сегодня, 09:19

Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло на несколько десятков

Сегодня, 09:02

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 08:50

CBS: почти 100 военных США получили ранения при ударах Ирана

Сегодня, 08:47

Два нефтяных танкера подорвались на минах у Ормузского пролива

Сегодня, 08:43

СМИ: глава ФБР планирует поездку в Россию в октябре

Сегодня, 08:38

В четырех районах Баку будут локальные перебои со светом

Сегодня, 08:35

США ввели импортные пошлины в размере 50% на канадские товары

Сегодня, 08:33

Лучший футболист ЧМ-2026 Родри хочет перейти в «Реал»

Сегодня, 08:30

ВС США завершили очередную волну ударов по Ирану

Сегодня, 08:25

Зеленский провел телефонный разговор с новым премьером Великобритании

Сегодня, 00:00

В Азербайджане трехлетний ребенок погиб под сенокосилкой, которой управлял отец

20 / 07 / 2026, 23:50

Я просто сказал: «Прости меня»: Ямаль рассказал о разговоре с Месси после финала ЧМ-2026

20 / 07 / 2026, 23:40

Число погибших в ДТП в Сальяне достигло четырёх - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

20 / 07 / 2026, 23:28

В Нью-Йорке ветеран пытался поджечь правительственный небоскрёб - ФОТО - ВИДЕО

20 / 07 / 2026, 23:20

Назначен новый глава британского МИД

20 / 07 / 2026, 23:00

Вице-премьер Британии и ряд министров объявили о своей отставке

20 / 07 / 2026, 22:50
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00