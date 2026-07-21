СМИ: глава ФБР планирует поездку в Россию в октябре
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател рассчитывает в середине октября посетить Россию.
С таким утверждением 20 июля выступила газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации.
"Директор ФБР Кэш Пател планирует посетить Россию позднее в этом году, вероятно, в середине октября", - пишет издание. По его сведениям, визит может состояться 14-15 октября, глава ФБР может посетить Москву и Санкт-Петербург.
Других сведений о возможном визите не приводится.
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