 Эксперт Тарас Кузьо: Изменение конституции Армении гарантировало бы долгосрочный мир, и ЕС в этом должен оказать поддержку | 1news.az | Новости
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Политика

Эксперт Тарас Кузьо: Изменение конституции Армении гарантировало бы долгосрочный мир, и ЕС в этом должен оказать поддержку

First News Media09:19 - Сегодня
Эксперт Тарас Кузьо: Изменение конституции Армении гарантировало бы долгосрочный мир, и ЕС в этом должен оказать поддержку

Европейскому Союзу следовало бы содействовать тому, чтобы Армения провела конституционный референдум, так необходимый для заключения окончательного мирного договора между Баку и Ереваном. 

Такого мнения придерживается известный британский и канадский политолог, эксперт по международным отношениям, политике постсоветских стран и вопросам безопасности Тарас Кузьо. 

Ниже приводим статью аналитика без сокращений:

Пока Россия полностью поглощена ведением проигрышной войны в Украине, ее влияние и власть в Евразии в целом и на Южном Кавказе в частности переживают стремительный упадок. Возникающий вакуум все активнее заполняют Европейский Союз (ЕС) и администрация Дональда Трампа. Однако если США сосредоточены на экономическом росте и расширении торговли, то ЕС занимается микроменеджментом в вопросах, которые лучше предоставить решать самим Армении и Азербайджану.

Один из таких вопросов имеет центральное значение для мира в регионе: необходимость создания механизмов для предотвращения повторного возникновения армянского реваншизма и ирредентизма. В конце концов, в конце 1980-х - начале 1990-х годов националистические притязания на «Великую Армению» привели к оккупации одной пятой части территории Азербайджана почти на три десятилетия. Эта ситуация была повернута вспять не дипломатическими переговорами в рамках аморфной Минской группы ОБСЕ (закрытой в прошлом году), а двумя войнами - в 2020 и 2023 годах.

Притязания Армении на Карабах опираются на то, как ее конституция включает Декларацию о независимости 1990 года. Последняя прямо одобряет совместное решение Верховного Совета Армении и Национального совета Нагорного Карабаха 1989 года о «воссоединении» Карабаха с Арменией. Преамбула конституции ссылается на Декларацию о независимости как на основополагающий документ, что таким образом косвенно закрепляет территориальные претензии Армении на Карабах.

В 1991 году в Карабахе состоялся нелегитимный референдум о статусе, который был использован для провозглашения независимости и «воссоединения» с Арменией. Азербайджан, Организация Объединенных Наций (ООН) и международное сообщество отвергли этот шаг, сославшись на принцип территориальной целостности и uti possidetis (признание границ советских республик в качестве международных). 21 декабря 1991 года Армения подписала Алма-Атинскую декларацию на саммите СНГ, которая признала административные границы республик международными.

Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, подтвердившие суверенитет Азербайджана над Карабахом, были единогласно приняты в апреле (Резолюция 822), июле (Резолюция 853), октябре (Резолюция 874) и ноябре (Резолюция 884) 1993 года. Резолюция 853 подтвердила «суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и всех других государств в регионе» и потребовала «немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил» с азербайджанских территорий. Резолюция 874 подтвердила «неприкосновенность международных границ и недопустимость применения силы для приобретения территории».

Ни одна из четырех резолюций ООН не упоминает «независимость Нагорного Карабаха» и не предоставляет региону отдельный статус. Каждая резолюция последовательно рассматривала Карабах как часть суверенной территории Азербайджана и осуждала оккупацию других азербайджанских земель.

Самопровозглашенная «Республика Арцах» (армянское название Карабаха) была официально ликвидирована Азербайджаном в январе 2024 года.

ЕС по настоянию Греции потребовал от Македонии изменить свое название на «Северная Македония». Почему же в таком случае ЕС настаивает на том, чтобы Азербайджан снял требование к Армении изъять территориальные претензии на Карабах из своей конституции?

Слабость ЕС и США в отношении Грузии, проявившаяся после российского вторжения в 2008 году и признания «независимости» Южной Осетии и Абхазии, привела Тбилиси к де-факто убеждению, что эти территории утеряны из-за двуличия Запада. Это вызвало упадок духа в Грузии в отношении поддержки ее западной ориентации и постепенное дрейфование обратно в сферу влияния России.

ЕС следует призвать Армению обратиться к примеру Ирландии. Конфликт на религиозно-этнической почве, длившийся три десятилетия (известный как «Смута» / The Troubles), завершился в 1998 году Соглашением страстной пятницы (Белфастским соглашением) и проведением в Ирландии референдума по изменению конституции, чтобы Ирландская Республика больше не предъявляла территориальных претензий на Северную Ирландию. ЕС должен помочь премьер-министру Николу Пашиняну провести аналогичный референдум, на котором армянам будет задан вопрос, поддерживают ли они изменение конституции как шаг к финализации мирного соглашения с Азербайджаном.

Победа партии Пашиняна «Гражданский договор» на июньских парламентских выборах не дала ему большинства в две трети голосов, поэтому его политическая сила не может единолично изменить конституцию. Тем не менее, Пашинян получил народный мандат на проведение референдума.

Несомненно, референдум в Армении столкнется с большим сопротивлением, чем в Ирландии. Пророссийские армянские партии, олигархи вроде Самвела Карапетяна, заработавшего миллиарды в России, и иерархи Армянской Апостольской церкви настроены враждебно к этому конституционному изменению, поскольку выступают против любого мирного соглашения с Азербайджаном. Россия Владимира Путина также рада продолжению конфликта между Арменией и Азербайджаном, так как это позволит Кремлю реализовывать свою старую стратегию «разделяй и властвуй».

22 мая 1998 года избирателям в Ирландии был задан вопрос, согласны ли они внести поправки в статьи 2 и 3 Конституции Ирландии. Эти две статьи с 1937 года провозглашали претензии на «национальную территорию» всего острова, включая Северную Ирландию. Референдум проводился одновременно с параллельным голосованием в Северной Ирландии по ратификации Соглашения страстной пятницы, подписанного месяцем ранее.

Вопрос референдума предлагал ирландским избирателям решить, согласны ли они отказаться от конституционного утверждения суверенитета над всем островом и заменить его более примирительным стремлением к объединенной Ирландии, которое может быть достигнуто только «мирными средствами, с согласия большинства населения, выраженного демократическим путем, в обеих юрисдикциях острова». Юнионисты в Северной Ирландии долгое время считали конституционные претензии провокационными и подпитывающими идеологию националистов и ИРА (Ирландской республиканской армии).

Ирландский референдум был принят подавляющим большинством голосов - 94,4% «за» и лишь 5,6% «против». В Северной Ирландии Соглашение страстной пятницы поддержали 71% избирателей.

Высокий уровень поддержки изменений ирландской конституции превзошел партийные разногласия: мир и примирение были поставлены выше того, что по сути являлось лишь символическими территориальными претензиями. В конце концов, Республика Ирландия никогда не намеревалась воевать с Великобританией из-за Северной Ирландии. Партия «Шинн Фейн» и некоторые «традиционалисты» из «Фианна Файл» выражали озабоченность по поводу конституционных изменений; тем не менее, организованная оппозиция была минимальной и гораздо менее интенсивной, чем на ирландских референдумах по вопросам абортов и однополых браков.

ЕС совершает ошибку, выступая против проведения референдума об изменении конституции Армении. Сохранение территориальных претензий на Карабах в конституции Армении придаст сил пророссийскому националистическому реваншизму и ирредентизму и позволит Кремлю продолжать свое трехдекадное вмешательство в дела Южного Кавказа, которое приносило лишь кровопролитие и экономический застой. Шанс на устойчивый и долговечный мир на Южном Кавказе появится только после устранения территориальных претензий.

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