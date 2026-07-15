Массовое отравление в Самухе: причиной стала приготовленная для поминок халва - ОБНОВЛЕНО

В Самухском районе зафиксирован случай массового отравления. Инцидент произошёл в селе Алыушагы.

По предварительной информации, 10 человек с диагнозом «пищевое отравление» были госпитализированы в инфекционное отделение больницы имени Аббаса Саххата, входящей в состав Гянджинской объединённой больницы.

Как сообщает baku.tv, по словам врача-инфекциониста медучреждения Али Гулиева, всем пациентам своевременно оказали необходимую медицинскую помощь.

«В настоящее время их лечение продолжается. Если в течение ближайших нескольких часов состояние пациентов полностью стабилизируется, их выпишут домой. Тяжёлых пациентов нет. При поступлении их состояние в основном оценивалось как средней степени тяжести, сейчас же состояние всех удовлетворительное», — отметил врач.

По словам пострадавших, один из жителей села приготовил халву и угостил ею соседей. После того как члены этой семьи и соседи, попробовавшие сладость, почувствовали недомогание, они обратились за медицинской помощью.

19:45

Специалисты Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с представителями соответствующих структур начали проверку для установления причин отравления, зафиксированного в Самухском районе.

Как сообщили в Агентстве в ответ на запрос АПА, о результатах расследования общественность будет проинформирована дополнительно.

18:00

15 июля около 15:30 в инфекционное отделение больницы имени Аббаса Саххата, входящей в состав Гянджинской городской объединённой больницы, были доставлены десять человек, среди которых семеро детей. Все они были госпитализированы с подозрением на отравление.

Как сообщили в TƏBİB, всем пациентам своевременно оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время они продолжают получать лечение, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Отметим, что инцидент был зарегистрирован в селе Алыушагы Самухского района.