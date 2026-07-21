Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло на несколько десятков

Число жертв двойного землетрясения в Венесуэле выросло до 5278, написал в Telegram-канале спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес.

По словам политика, 16 740 чел. пострадали, почти 18 тыс. остались без крыши над головой. Из-за землетрясений полностью разрушены 190 зданий, еще 856 повреждены. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти почти 6,5 тыс. чел. Накануне власти сообщали о 5 208 жертвах.

В Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах.