CBS: почти 100 военных США получили ранения при ударах Ирана

Около 100 американских военнослужащих получили травмы при ударах Ирана по базам США на Ближнем Востоке с 7 июля, сообщил CBS News представитель Пентагона Шон Парнелл.

По его словам, 96% пострадавших уже вернулись к исполнению обязанностей. Большинство военных получили легкие сотрясения мозга.

Удары были нанесены по американским объектам в Иордании, Кувейте, Бахрейне и других странах региона. Пентагон публично не раскрывал точное число пострадавших и масштаб ущерба от последних атак.

Пентагон не раскрыл данные о десятках военных, раненных во время трех атак Ирана на американские объекты в Иордании. В ведомстве объяснили это необходимостью сохранять оперативную безопасность.