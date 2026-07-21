В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
2. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.