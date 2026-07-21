 В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ФОТО

First News Media08:50 - Сегодня
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

2. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

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