В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

2. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.