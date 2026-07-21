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Лучший футболист ЧМ-2026 Родри хочет перейти в «Реал»

First News Media08:30 - Сегодня
Лучший футболист ЧМ-2026 Родри хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» и капитан национальной команды Испании Родри планирует сменить клуб.

Об этом сообщает журналист Рамон Альварес в своём YouTube-канале.

По информации источника, 30-летний игрок не намерен подписывать новое соглашение с английским клубом. Действующий контракт испанца рассчитан до лета 2027 года. Отмечается, что футболист хочет вернуться на родину ради перехода в мадридский «Реал».

Ранее в СМИ сообщалось о желании нового наставника «Реала» Жозе Моуринью подписать испанского хавбека.

Родри выступает за команду из Манчестера с 2019 года. На его счету 298 матчей во всех соревнованиях, 28 забитых мячей и 32 голевые передачи.

Ранее полузащитник «горожан» сообщил, что станет обсуждать вопрос своего будущего после чемпионата мира – 2026, где Испания стала чемпионом. На мировом первенстве Родри провёл все восемь встреч и стал лучшим игроком турнира, получив «Золотой мяч» розыгрыша.

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