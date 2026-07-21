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Стало известно, сколько заработали финалисты ЧМ-2026

First News Media09:35 - Сегодня
Стало известно, сколько заработали финалисты ЧМ-2026

Сборная Испании абсолютно по делу выиграла чемпионат мира. Команда Луиса де ла Фуэнте доминировала на протяжении всего турнира и все-таки дожала Аргентину с гениальным Месси в финале благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время!

Теперь испанцев ждут всенародная любовь, торжественные парады и статус национальных героев. Однако вместе с главным футбольным трофеем планеты команда привезет домой еще и солидный денежный приз.

ФИФА выделила на призовые к ЧМ-2026 рекордную сумму — 727 миллионов долларов. И самая большая часть этих денег, что логично, достанется Испании!

ФИФА выплатит испанцам 50 миллионов долларов за победу на ЧМ-2026. Еще 1,5 миллиона команда де ла Фуэнте получит за подготовку к турниру. Итого — 51,5 миллиона долларов.

Разумеется, все эти деньги не поступят напрямую на банковские счета футболистов. ФИФА перечислит сумму Испанской федерации футбола, а уже та распределит часть средств между игроками, тренерским штабом и другими сотрудниками сборной в соответствии с внутренними договоренностями.

Впрочем, можно не сомневаться: без внушительных премиальных новые чемпионы мира точно не останутся.

Особенно заметны масштабы этой суммы на фоне заработков других участников ЧМ. Так, серебряный призер турнира Аргентина заработала 34,5 миллиона долларов. Англия, завоевавшая бронзу, получила 30,5 миллиона, а Франция, занявшая четвертое место, — 28,5 миллиона долларов.

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