Карабахский камбэк

Агдамский «Карабах» сделал то, что ещё несколько дней назад казалось весьма сложной задачей.

Команда отыграла отставание в один мяч и выбила киевское «Динамо» из квалификации Лиги Конференций УЕФА. После поражения в первом матче азербайджанскому клубу для продолжения борьбы требовалась только победа, да еще и с разницей в два мяча, что «скакуны» с успехом и сделали. Перед этим матчем негативным фактором являлась реализация голевых моментов, а вернее ее полное отсутствие в послених трех играх. Гурбан Гурбанов не стал делать особых экспериментов, какие мы видели в первом матче. Разве что, неожиданным было появление в рамке боснийского голкипера Мартина Зломислича. Многие стали уже сетовать о скором уходе из команды Матеуша Кохальски, однако, эти слухи опроверг главный тренер агдамцев.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

Его игра нас устраивает. Никаких разговоров или мыслей о его уходе нет. Просто, были какие-то публикации, но ничего подобного не происходит. Иногда футболистам полезнее отдохнуть. Мартин Зломислич тоже показал себя с хорошей стороны. О том, что Кохальски уходит, речи нет. Возможно, кто-то считал, что выпускать Мартина рискованно, но, я так не думал.

Матеус Силва вновь вышел на своем привычном правом фланге, а не в центре обороны, где мы увидели Бадави Гусейнова. Абделла Зубир играл на излюбленной позиции слева. Первый матч этих команд в Польше он провел в центре на позиции плеймейкера, на которой появился Кади. Отсутствие форвада Саво вынудило вновь выпустить в атаке Алексея Кащука, который и стал автором победного мяча. Важным в игре оказался быстрый забитый мяч, которого мы все так ждали. Его автором выступил Жали Муаддиб, пожалуй, один из лучших новобранцев команды в этом сезоне. Он вполне может стать соеобразной заменой Леандро Андраде и в очередной раз это доказал.

Киевляне боролись, и, весьма неплохо. Определенное время они владели примуществом. Это было и в первом тайме, и во втором. Победный гол Кащука стал следствием классической атаки «Карабаха», где во всей красе проявил себя слева Эльвин Джафаргулиев. Вот таких голов мы и заждались от агдамцев. Нельяз сказать, что «Карабах» провел прекрасный поединок, показав свою истинную игру. К ней коллектив сейчас только-только подбирается. Но, главное то, что «Карабах» показал характер, который всегда был главной составляющей успехов этой команды.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

Перед нами был соперник, который не хотел проигрывать. Мы делали правильные вещи – и с мячом, и без мяча. Добились важной победы. Благодарю болельщиков. Такое ощущение, что атмосфера и единство, которые были в прошлом году на групповом этапе Лиги чемпионов, сегодня вновь царили на стадионе. Желаю успехов и сопернику. Нам было приятно сыграть с такой командой и победить. В Баку много людей болеет за «Динамо». Мы и сами в детстве за них болели.

В некоторых эпизодах спас команду Зломислич. Иногда моменты у ворот «Карабаха» создавались из самих ошибок агдамцев, над которыми еще стоит поработать.

ИГОРЬ КОСТЮК

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «ДИНАМО» (КИЕВ)

Во втором тайме инициатива была за нами. У нас было три реальных голевых момента. Но, возможно, нам просто не повезло, и мы не сумели воспользоваться этими шансами.

Есть вероятность, что агдамцы усилятся еще двумя футболистами. Об этом после игры заявил президент команды Тахир Гезаль. Квалификационный путь «Карабаха» на этом не заканчивается. Следующий вызов будет ещё серьёзнее. Теперь клубу предстоит встретиться с нидерландским «Твенте», который уже успел громко заявить о себе, а в частности, о своей игре в атаке. Команда обыграла словацкий клуб ДАК 1904 с общий счётом 9:3. Несмотря на мощь своего соперника, списывать «Карабах» со счетов — точно не стоит. Впереди — «Твенте», а, возможно, ещё одна большая и славная европейская история. Как это уже было однажды, в 2014 году…

ЭМИН АХМЕДОВ