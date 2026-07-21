Турция продолжает переговоры с третьими странами по вопросу С-400

Турция продолжает вести переговоры с третьими странами насчет реэкспорта купленных у России зенитных ракетных систем С-400.

Об этом со ссылкой на главу Минобороны Яшара Гюлера сообщила газета Türkiye.

По ее данным, министр ответил на письменные запросы депутатов парламента о возможности устранить преграды для возвращения Анкары в программу США по производству истребителя пятого поколения F-35, которые возникли после приобретения С-400. "В рамках продолжающегося процесса с США в военно-политической сфере, набирающего позитивную динамику, ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам, доставшимся из прошлого и также касающихся третьих стран. Планы нашей национальной обороны, как всегда, разрабатываются тщательно и компетентно, с учетом анализа текущих и будущих угроз", — приводит Türkiye высказывания главы Минобороны.

Газета Hürriyet ранее сообщала, что, по имеющимся у нее данным, С-400 перепроданы Турцией одной из стран Персидского залива. В числе наиболее вероятных покупателей назывались ОАЭ и Катар.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей F-35.