В Пакистане за сутки из-за ливней погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли за прошедшие сутки из-за ливней и вызванных ими инцидентов на территории Пакистана.

Об этом сообщило Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями исламской республики.

По его информации, жертвами стихийного бедствия в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва стали шесть человек. Еще три человека погибли на севере страны в регионе Азад Джамму и Кашмир. Потоки воды также разрушили 28 жилых домов.

В июле в Пакистане начался сезон муссонов. Обычно он длится до сентября, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к паводкам и другим природным катастрофам.

Источник: ТАСС