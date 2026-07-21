В Пакистане за сутки из-за ливней погибли девять человек
По меньшей мере девять человек погибли за прошедшие сутки из-за ливней и вызванных ими инцидентов на территории Пакистана.
Об этом сообщило Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями исламской республики.
По его информации, жертвами стихийного бедствия в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва стали шесть человек. Еще три человека погибли на севере страны в регионе Азад Джамму и Кашмир. Потоки воды также разрушили 28 жилых домов.
В июле в Пакистане начался сезон муссонов. Обычно он длится до сентября, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к паводкам и другим природным катастрофам.
Источник: ТАСС
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