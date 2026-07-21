В Азербайджане снизилось число браков

В Азербайджане за первые пять месяцев этого года снизилось число браков и разводов.

Как передает 1news.az, об этом сообщается в отчете Государственного комитета по статистике, посвященном макроэкономическим показателям социально-экономического развития страны за январь–июнь 2026 года.

Согласно данным, в январе–мае текущего года было зарегистрировано 15 107 браков и 8 087 разводов.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество браков в расчете на 1 000 человек населения сократилось с 4,7 до 3,6, а число разводов — с 2 до 1,9.