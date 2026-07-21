 Смертельная авария в Сальяне: подробности и фото погибших - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Смертельная авария в Сальяне: подробности и фото погибших - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова17:41 - Сегодня
Смертельная авария в Сальяне: подробности и фото погибших - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Погибшими в тяжелом ДТП в Сальяне оказались водитель и рабочие, трудившиеся на каменном рынке.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, уроженцы села Шорсулу Сальянского района возвращались с работы домой.

Представляем фотографии погибших в результате инцидента - Эльнура Фаиг оглу Ахмедова, Илкина Гисмет оглу Гасымова и Низами Гасанага оглу Гасымова:

Илькин Гасымов

Низами Гасымов

Сурхай Шахбазов

 

10:55

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям с призывом строго соблюдать правила дорожного движения после смертельного ДТП в Сальянском районе, унесшего жизни четырех человек.

Как сообщили в ГУГДП, инцидент произошел 20 июля около 18:00 на территории села Шорсулу, передает 1news.az.

По предварительным данным, автомобиль марки «ВАЗ» под управлением жителя села Шорсулу Назима Гасымова столкнулся со двигавшимся во встречном направлении автомобилем марки Toyota, которым управлял житель села Алчалы Рази Дадашов.

В результате аварии Назим Гасымов и его пассажиры Илькин Гасымов и Эльнур Асадов скончались на месте происшествия, а Вугар Асадов умер в больнице. Еще один пассажир Алифага Хумметов, а также несовершеннолетний сын Рази Дадашова получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.

В ГУГДП отметили, что ДТП, предположительно, произошло из-за превышения скорости и нарушения правил маневрирования. Ведомство призвало водителей сделать выводы из трагических аварий, а также безоговорочно соблюдать правила безопасности и предписания дорожной полиции.

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