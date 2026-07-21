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КСИР заявил о гибели американских военных при ударе по Иордании

First News Media11:02 - Сегодня
КСИР заявил о гибели американских военных при ударе по Иордании

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) утверждает, что в результате ударов по Иордании погибли американские военные.

"В продолжение 24-го этапа операции "Наср-2" военные аэрокосмических сил КСИР, атаковав комплекс, где размещались военные американской армии в районе Рукбан в Иордании, уничтожили нескольких из них", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.

Президент США Дональд Трамп 20 июля заявил, что Иран понесет многократное возмездие за каждого убитого американского солдата, добавив, что уже передал соответствующую директиву высшему военному командованию США.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

Источник: РИА Новости

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