Кто вошел в состав нового правительства Великобритании?

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм представил состав нового правительства.

Об этом сообщила канцелярия на Даунинг-стрит, 10.

Должность главы МИД досталась Эду Милибэнду (в кабинете Кира Стармера он занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности, является младшим братом Дэвида Милибэнда – главы МИД в правительстве Гордона Брауна (2007-2010)), пост министра обороны занял Уэз Стритинг, на должность министра финансов был назначен Джон Хили (в правительстве Кира Стармера занимал пост министра обороны), а Шабана Махмуд осталась главой МВД. Министром юстиции стал Алекс Норрис, главой Минздрава — Иветт Купер (глава МИД в правительстве Стармера), министром по вопросам труда и пенсий остался Пэт Макфэдден, министром по делам бизнеса, инноваций, науки и торговли был утвержден Джонатан Рейнолдс, министром образования — Люси Пауэлл. Должность министра транспорта за собой сохранила Хейди Александер.

Миатта Фанбулле заняла пост министра энергетики и углеродной нейтральности. Пост министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития был отдан Анджеле Игл, канцлера герцогства Ланкастерского (министра по особым поручениям) — Луиз Хейг, министра жилищного строительства, сообществ и местных органов власти — Анджеле Рэйнер. Министром цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта осталась Лиза Нэнди.

Крис Брайант стал в новом правительстве министром по делам Северной Ирландии, а Стивен Киннок — по делам Уэльса. Министром по делам Шотландии остался Даглас Александер. Пост лидера Палаты общин британского парламента (координирует взаимодействие правительства с депутатами) и лорда-председателя Тайного совета (органа советников короля) сохранил за собой Алан Кэмпбелл, а лидера Палаты лордов — Анджела Смит. Парламентским партийным организатором в Палате общин (главным «кнутом») была назначена Аннелиз Миджли, генеральным прокурором (атторнеем) Англии и Уэльса — Элли Ривс.

Бернэм занял пост премьера 20 июля днем. Он сменил Кира Стармера, который был вынужден подать в отставку под давлением депутатов правящей Лейбористской партии на фоне ее поражения на выборах местного уровня, прошедших в мае.

Источник: ТАСС