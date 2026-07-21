Ормуз останется закрытым, пока США не прекратят удары по Ирану, заявляют в Тегеране

Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства и не будет выдавать разрешения для прохода по нему судов до тех пор, пока США не прекратят удары по территории исламской республики.

Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

По его словам, до тех пор «пока продолжаются враждебные действия со стороны США, ситуация в Ормузском проливе не изменится» и никаких разрешений на проход судов выдаваться не будет.