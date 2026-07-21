В Азербайджане упростили оформление командировок благодаря новому сервису

В системе ƏMAS появился новый функционал для электронного оформления командировочных удостоверений.

В подсистеме «Əmək və Məşğulluq» (ƏMAS) министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана запущен новый функционал, позволяющий работодателям оформлять командировочные удостоверения в электронном формате, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Благодаря новому разделу «Ezamiyyə vəsiqələri» (Командировочные удостоверения), созданному в системе ƏMAS, работодатели теперь могут полностью перевести процесс оформления служебных командировок сотрудников в электронный формат.

Нововведение упрощает процесс документооборота, обеспечивает безопасное хранение данных в единой электронной среде и способствует более оперативному выполнению всех процедур.

Кроме того, новый функционал направлен на снижение административной нагрузки на работодателей, ускорение документооборота и дальнейшее совершенствование цифрового управления трудовыми отношениями.