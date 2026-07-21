Канцлер Германии: Мир, безопасность и стабильность необходимы нам и на Южном Кавказе

Мир, безопасность и стабильность необходимы нам и на Южном Кавказе. Германия и Европейский Союз полностью заинтересованы в том, чтобы этот геополитически важный регион стабилизировался.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым.

Поздравив Президента Ильхама Алиева с парафированием мирного договора, Канцлер отметил: «Упомянутый договор был парафирован Азербайджаном и Арменией. Этот исторический договор дает новый шанс окончательно преодолеть затяжной конфликт».