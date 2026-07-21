Президент: Азербайджано-германское сотрудничество по связности и транзитным возможностям также имеет очень большое значение
Азербайджано-германское сотрудничество по вопросам связности и транзитных возможностей также имеет очень большое значение, потому что германские компании добились больших успехов в этом направлении.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Глава государства отметил, что Азербайджан совершенствует свою транспортную инфраструктуру и, будучи полноправным членом консультативного формата Центральной Азии с прошлого года, играет роль своего рода моста между Центральной Азией и Европой. Президент подчеркнул, что эта роль будет постепенно возрастать.
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