Президент: Азербайджано-германское сотрудничество по связности и транзитным возможностям также имеет очень большое значение

Азербайджано-германское сотрудничество по вопросам связности и транзитных возможностей также имеет очень большое значение, потому что германские компании добились больших успехов в этом направлении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Глава государства отметил, что Азербайджан совершенствует свою транспортную инфраструктуру и, будучи полноправным членом консультативного формата Центральной Азии с прошлого года, играет роль своего рода моста между Центральной Азией и Европой. Президент подчеркнул, что эта роль будет постепенно возрастать.