Президент: Основную часть экспорта Азербайджана в Германию составляет сырая нефть

В прошлом году товарооборот с Германией составил приблизительно 1,5 млрд долларов. Основная часть нашего экспорта приходится на сырую нефть.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании SOCAR. То есть здесь никаких проблем нет», – подчеркнул Президент Ильхам Алиев.