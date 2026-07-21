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Канцлер Германии: Азербайджан представляет очень интересные перспективы с экономической точки зрения

First News Media17:23 - Сегодня
Канцлер Германии: Азербайджан представляет очень интересные перспективы с экономической точки зрения

Азербайджан играет для нас важную роль и представляет очень интересные перспективы и с экономической точки зрения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым.

«Хочу еще раз выразить признательность Президенту Ильхаму Алиеву за то, что мы смогли провести обмен мнениями по данному вопросу. Вы создаете нам возможность для приобретения больших объемов газа из Азербайджана. Выражаю Вам за это благодарность. Этот вопрос также нашел свое отражение в Совместной декларации, которую мы сегодня подписали», – подчеркнул Канцлер.

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