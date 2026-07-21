Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции коснулся связей с Европейским Союзом

Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем коснулся связей Азербайджана с Европейским Союзом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: «В этом году мы стали свидетелями визитов в Азербайджан как президента Совета Европейского Союза господина Кошты, так и президента Европейской комиссии госпожи Урсулы фон дер Ляйен. Эти визиты имеют очень большое политическое значение. Это еще больше укрепит связи между Европейским Союзом и Азербайджаном».