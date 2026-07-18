 Зеленский рассматривает возможность увольнения главкома ВСУ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Зеленский рассматривает возможность увольнения главкома ВСУ

First News Media17:05 - Сегодня
Зеленский рассматривает возможность увольнения главкома ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, но при условии, что найдет ему достойную замену, пишет Financial Times (FT).

Издание отмечает, что руководство ВСУ Сырским стало поводом для протестов, которые усилились после того, как Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова.

По словам высокопоставленного чиновника администрации украинского президента, в эти выходные Зеленский собирает военных командиров, чтобы услышать их оценку ситуации на поле боя и провести собеседования с кандидатами на должность главкома.

Источник FT сообщил, что Зеленский готов отстранить Сырского от должности, если сможет найти командира, который обеспечит бесперебойную передачу власти, сохраняя при этом прочную оборону вдоль 1200-километровой линии фронта.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Михаила Федорова с должности министра обороны.

Причиной увольнения якобы является отсутствие эффективной коммуникации Минобороны с руководством ВСУ, а именно главнокомандующим Александром Сырским.

Решение президента об увольнении Федорова вызвало возмущение и критику в украинском обществе. В различных городах Украины люди вышли на протесты.

Поделиться:
522

Актуально

Общество

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 33 градуса тепла

В мире

Зеленский рассматривает возможность увольнения главкома ВСУ

В мире

Иран нанес удар по ключевому нефтяному объекту Кувейта - ВИДЕО

Общество

Лейла Алиева приняла участие в презентации выставки об азербайджанских коврах в ...

В мире

Не менее 50 человек погибли в Иране после возобновления ударов США

В Индии при взрыве на заводе пиротехники погибли восемь человек - ВИДЕО

Хакеры взломали сайт президента Кении Уильяма Руто и требуют выкуп

Иран приостановил выполнение обязательств по меморандуму с США

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Желтое предупреждение: в Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабмина и отставке премьер-министра Свириденко

Иран объявил недвижимость Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью

Четвертый пакет рассекреченных данных: Пентагон обнародовал новые архивные материалы об НЛО

Последние новости

Не менее 50 человек погибли в Иране после возобновления ударов США

Сегодня, 19:05

В Индии при взрыве на заводе пиротехники погибли восемь человек - ВИДЕО

Сегодня, 18:50

В Азербайджане за сутки уничтожено свыше тонны дикорастущей конопли

Сегодня, 18:40

Moody's оставил без изменений долгосрочный рейтинг SOCAR

Сегодня, 18:25

Хакеры взломали сайт президента Кении Уильяма Руто и требуют выкуп

Сегодня, 18:10

Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 860

Сегодня, 17:53

В Иране казнили участника протестов 2022 года за убийство силовика

Сегодня, 17:35

Иран приостановил выполнение обязательств по меморандуму с США

Сегодня, 17:20

Зеленский рассматривает возможность увольнения главкома ВСУ

Сегодня, 17:05

Растет число жертв американских ударов по Ирану

Сегодня, 16:55

Посольство Франции в Ереване подтвердило отравление гостей на приеме 14 июля - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

В Азербайджане накануне найдены 111 разыскиваемых

Сегодня, 16:30

Лобовое столкновение автобусов в Чехии: пострадали около 50 человек - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

В Норвегии сгорело 100 домов, эвакуированы 400 человек - ВИДЕО

Сегодня, 15:55

Сальмонелла стала причиной массового отравления на Ставрополье - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:45

Глава МВД Германии заявил о высокой угрозе терактов в стране

Сегодня, 15:35

Завтра на пляжах Абшерона море прогреется до 26 градусов

Сегодня, 15:20

В Тегеране завели около 350 дел против США и Израиля из-за ущерба от войн

Сегодня, 15:00

Иран нанес удар по ключевому нефтяному объекту Кувейта - ВИДЕО

Сегодня, 14:50

Хакан Фидан обсудит в Катаре безопасность Ормузского пролива

Сегодня, 14:40
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00