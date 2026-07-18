Зеленский рассматривает возможность увольнения главкома ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, но при условии, что найдет ему достойную замену, пишет Financial Times (FT).

Издание отмечает, что руководство ВСУ Сырским стало поводом для протестов, которые усилились после того, как Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова.

По словам высокопоставленного чиновника администрации украинского президента, в эти выходные Зеленский собирает военных командиров, чтобы услышать их оценку ситуации на поле боя и провести собеседования с кандидатами на должность главкома.

Источник FT сообщил, что Зеленский готов отстранить Сырского от должности, если сможет найти командира, который обеспечит бесперебойную передачу власти, сохраняя при этом прочную оборону вдоль 1200-километровой линии фронта.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Михаила Федорова с должности министра обороны.

Причиной увольнения якобы является отсутствие эффективной коммуникации Минобороны с руководством ВСУ, а именно главнокомандующим Александром Сырским.

Решение президента об увольнении Федорова вызвало возмущение и критику в украинском обществе. В различных городах Украины люди вышли на протесты.