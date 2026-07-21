Канцлер: Экономические интересы Германии и Азербайджана пострадали от последствий крупных войн

Политическая безопасность и экономические интересы Германии и Азербайджана в значительной степени пострадали от крупных войн.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым.

Он сказал, что, несмотря на то, что эти войны по отдельности отличаются друг от друга, мы выступаем за решение их путем переговоров.

«Здесь мы убедились, что только в этом случае, в итоге можно достичь прочного мира, безопасности и стабильности», - подчеркнул Канцлер.